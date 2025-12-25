Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de solunum cihazına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

        Denizli'de evindeki solunum cihazında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 13:37 Güncelleme: 25.12.2025 - 13:37
        Denizli'de solunum cihazına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
        Denizli'de evindeki solunum cihazında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları kadın şüphelinin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Eve düzenlenen operasyonda narkotik köpeğiyle yapılan aramada solunum cihazı içine gizlenmiş 5 parça halinde 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

