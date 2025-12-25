Denizli'de solunum cihazına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Denizli'de evindeki solunum cihazında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları kadın şüphelinin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Eve düzenlenen operasyonda narkotik köpeğiyle yapılan aramada solunum cihazı içine gizlenmiş 5 parça halinde 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
