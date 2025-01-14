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        Merkezefendi'de Lomazs yine gitti

        BASKETBOL Süper Ligi'nde 14 haftada 2 galibiyetle dibe demir atan Merkezefendi Belediyesi Basket'te Rihards Lomazs takımdan ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 11:04 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:05
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        Merkezefendi'de Lomazs yine gitti
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde 14 haftada 2 galibiyetle dibe demir atan Merkezefendi Belediyesi Basket'te Rihards Lomazs takımdan ayrıldı. Letonyalı şutör guard Almanya'nın Telekom Bonn takımı ile anlaştı. Denizli ekibinde üçüncü dönemini geçiren 29 yaşındaki Lomazs, bu sezon ligde

        21.7 sayı, 2.8 ribaund, 3.1 asist, 1.3 top çalma ortalamaları tutturdu. Lomazs kariyerinde daha önce 2021-2022 ve 2023-2024 sezonlarında da farklı dönemlerde Merkezefendi'ye gelmiş, bu sezon Virtus Bologna'dan takıma geri dönmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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