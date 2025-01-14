Merkezefendi'de Lomazs yine gitti

21.7 sayı, 2.8 ribaund, 3.1 asist, 1.3 top çalma ortalamaları tutturdu. Lomazs kariyerinde daha önce 2021-2022 ve 2023-2024 sezonlarında da farklı dönemlerde Merkezefendi'ye gelmiş, bu sezon Virtus Bologna'dan takıma geri dönmüştü.

BASKETBOL Süper Ligi'nde 14 haftada 2 galibiyetle dibe demir atan Merkezefendi Belediyesi Basket'te Rihards Lomazs takımdan ayrıldı. Letonyalı şutör guard Almanya'nın Telekom Bonn takımı ile anlaştı. Denizli ekibinde üçüncü dönemini geçiren 29 yaşındaki Lomazs, bu sezon ligde

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