Denizli'de bebeğini darbeden anne ve erkek arkadaşı tutuklandı

Bebek ise tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.​​​​​​​

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli anne G.B. ile erkek arkadaşı H.C.P, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Burada yapılan kontrolde bebeğin darbeye bağlı olarak vücudunda kırıklar oluştuğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, bir süre önce kente yerleşen G.B, 4 Aralık'ta bebeği U.C.S'nin merdivenden düştüğünü öne sürerek Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürdü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.