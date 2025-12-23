Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de sivil memur ile komşusu arasındaki tartışmaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama:

        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, sivil memur ile komşusu arasında yaşanan tartışmada cop veya benzeri bir aletin kullanılmadığını, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 23:30 Güncelleme: 23.12.2025 - 23:30
        Denizli'de sivil memur ile komşusu arasındaki tartışmaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama:
        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, sivil memur ile komşusu arasında yaşanan tartışmada cop veya benzeri bir aletin kullanılmadığını, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir sivil memur hakkında bazı basın yayın organlarında "Komşusunu darp eden sivil memur hakkında soruşturma açıldı" başlığıyla yer alan haberlerde, sivil memurun komşusu olan kadına copla saldırdığı ve çeşitli yerlerinden yaraladığı yönünde iddialar bulunduğu belirtildi.

        Açıklamada, sivil memur ile üst katında ikamet eden komşusu arasında gürültü nedeniyle tartışma yaşandığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "20 Aralık'ta saat 22.00 sıralarında gerçekleşen olayda, tartışmanın büyümesi sonucu iki aile arasında karşılıklı hakaret ve darp olayının meydana geldiği, tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları belirlenmiştir. Yapılan adli tahkikatta herhangi bir cop veya benzeri alet kullanıldığına dair bir tespit ya da bulguya rastlanmamıştır."

        Açıklamada, olayla ilgili adli soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü, ayrıca söz konusu sivil memur hakkında gerekli idari soruşturmanın da başlatıldığı vurgulandı.

