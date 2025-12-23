Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de seyir halindeyken yanan işçi servisi kullanılamaz hale geldi

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan seyir halindeki midibüs yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 14:33 Güncelleme: 23.12.2025 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de seyir halindeyken yanan işçi servisi kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan seyir halindeki midibüs yandı.

        Engin Akkaya idaresindeki 20 S 0004 plakalı midibüs, dün akşam Pelitlibağ Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Araçtan duman çıktığını fark eden sürücü, aracı durdurup işçileri tahliye etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

        Yangın nedeniyle midibüs, kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        İsrail Savunma Bakanı: Gazze'den tamamen çekilmeyeceğiz
        İsrail Savunma Bakanı: Gazze'den tamamen çekilmeyeceğiz
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        "Netanyahu yeni savaşlar için Trump'tan yeşil ışık bekliyor"
        "Netanyahu yeni savaşlar için Trump'tan yeşil ışık bekliyor"
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"

        Benzer Haberler

        Merkezefendi'nin festivali soğuk kış günlerini ısıtıyor
        Merkezefendi'nin festivali soğuk kış günlerini ısıtıyor
        Denizli'de tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Denizli'de tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaşlı adam hayatını kaybetti
        Tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaşlı adam hayatını kaybetti
        Tüp mide ameliyatı hastalara konfor ve ağrısız bir tedavi imkanı sunuyor
        Tüp mide ameliyatı hastalara konfor ve ağrısız bir tedavi imkanı sunuyor
        Servis şoförünün dikkati faciayı önledi, işçiler saniyelerle yanmaktan kurt...
        Servis şoförünün dikkati faciayı önledi, işçiler saniyelerle yanmaktan kurt...
        Sırıklı sakinlerinden 2 bin kişilik keşkek hayrı
        Sırıklı sakinlerinden 2 bin kişilik keşkek hayrı