Denizli'de seyir halindeyken yanan işçi servisi kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Araçtan duman çıktığını fark eden sürücü, aracı durdurup işçileri tahliye etti.

Engin Akkaya idaresindeki 20 S 0004 plakalı midibüs, dün akşam Pelitlibağ Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

