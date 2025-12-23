Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

        Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 22:23 Güncelleme: 23.12.2025 - 22:23
        Denizli'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
        M.C.G. idaresindeki 48 AE 461 plakalı otomobil, Kızılcasöğüt Mahallesi Denizli Caddesi'nde karşı yönden gelen Fadime Yeyit'in (61) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yeyit'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yeyit'in cenazesi Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

