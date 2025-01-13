Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Merkezefendi'de düşüş sürüyor

        BASKETBOL Süper Ligi'nde Tofaş'a da deplasmanda 91-80 yenilen Merkezefendi Belediyesi Basket ligdeki dördüncü sezonunda dipten kurtulamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 11:25 Güncelleme: 13.01.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merkezefendi'de düşüş sürüyor
        ABONE OL

        BASKETBOL Süper Ligi'nde Tofaş'a da deplasmanda 91-80 yenilen Merkezefendi Belediyesi Basket ligdeki dördüncü sezonunda dipten kurtulamadı. Ligde üst üste 5'inci mağlubiyetini alan, 14 maçta yalnız 2 kez kazanıp, 12 defa parkeden mağlubiyetle ayrılan Denizli temsilcisi, deplasmanda çıktığı 7'nci karşılaşmayı da kaybetti. Bu sezon deplasmanda hiç gülemeyen Merkezefendi, dış sahada en son geçen sezon 13 Nisan'da Büyükçekmece'yi yendi. Merkezefendi Antrenörü Zafer Aktaş, mücadelenin ardından, "Zor bir deplasmanda ligin güçlü takımlarından Tofaş'a karşı zaman zaman geri düşsek de en önemli zamanda dördüncü periyotta maça ortak olduk ama hem rotasyonumuz yoruldu hem de kritik anlarda atışları sayıya çeviremedik" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan Habertürk'te
        Bakan Işıkhan Habertürk'te
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Trump göreve gelmeden göçmenler harekete geçti
        Trump göreve gelmeden göçmenler harekete geçti
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        İstanbul'da yaşanmıştı... Sokaktaki infazın yeni görüntüsü!
        İstanbul'da yaşanmıştı... Sokaktaki infazın yeni görüntüsü!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Trudeau'dan Trump'a 'gümrük vergisi' cevabı
        Trudeau'dan Trump'a 'gümrük vergisi' cevabı
        123 suçtan aranıyordu! "Belki bulursunuz" demişti!
        123 suçtan aranıyordu! "Belki bulursunuz" demişti!
        "Rakibini adeta sindirdi"
        "Rakibini adeta sindirdi"
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        İşte o kanserin nedenleri!
        İşte o kanserin nedenleri!
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        OSD'den hurda teşviki talebi
        OSD'den hurda teşviki talebi
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Depozitoda yeni dönem başlıyor
        Depozitoda yeni dönem başlıyor
        Afetzedelere kıyafet bağışladılar
        Afetzedelere kıyafet bağışladılar

        Benzer Haberler

        Raylardan geçerken yolcu treni çarptı; kaza kamerada
        Raylardan geçerken yolcu treni çarptı; kaza kamerada
        Denizli'de trenin çarptığı kişi öldü
        Denizli'de trenin çarptığı kişi öldü
        Yer altındaki gizli 'Pamukkale'; Kaklık Mağarası
        Yer altındaki gizli 'Pamukkale'; Kaklık Mağarası
        Kendini 'komiser' olarak tanıtıp, 1 milyon lira dolandırdı
        Kendini 'komiser' olarak tanıtıp, 1 milyon lira dolandırdı
        Merkezefendi zor deplasmanda
        Merkezefendi zor deplasmanda
        Denizlispor başkanını buldu
        Denizlispor başkanını buldu