Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip kapsamında bir minibüsü durdurdu.

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