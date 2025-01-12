Yer altındaki gizli 'Pamukkale'; Kaklık Mağarası

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde 'Yer altındaki gizli Pamukkale' olarak bilinen Kaklık Mağarası, Pamukkale'deki gibi beyaz traverten oluşumlarıyla dikkat çekiyor. 2023’te 63 bin kişinin gezdiği mağarayı, geçen yıl ise 134 bin kişi ziyaret etti.

Beyaz travertenleriyle yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'nin bir benzeri de yer altında bulunuyor. Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi'ndeki, 2002 yılında turizme açılan Kaklık Mağarası içindeki travertenler nedeniyle 'Yer altındaki gizli Pamukkale' olarak biliniyor. Pamukkale'nin ardından ziyaretçilerin gezdiği yerler arasında bulunan mağara, yoğun ilgi görüyor. Mağaranın yanında, sazlıklar arasında yer altından kaynayarak çıkan, serbest veya kanallar içinde akan sular, yöre halkınca 'Kokar Hamam Pınarı' olarak anılıyor. Faylar boyunca ilerleyen, yüzlerce metre derinlikten yüzeye çıkan kükürtlü ve yoğun karbonatlı jeotermal suların, cilt hastalıklarının tedavisine iyi geldiği belirtiliyor.

ZİYARETÇİ SAYISININ ARTMASI BEKLENİYOR

Malı Dağı'nın kalsiyum karbonat bileşiminde traverten kayaçları içinde oluşan Kaklık Mağarası, yer altı sularını boşaltan aktif bir mağara durumundayken, tavanının çökmesiyle açığa çıktı. Bakıldığında şekil olarak obruk özelliği gösteren mağaranın içinde, büyük traverten kitlesini de sular oluşturuyor. Kaklık Mağarası'ndaki havuzlar, basamaklar halinde üst üste oluşurken, tavanı ise damla taşı, sarkıtlar ve dikitlerle süslü yapısıyla dikkat çekiyor. 2023 yılında 63 bin kişinin gezdiği mağarayı, 2024 yılında ise 134 bin kişi ziyaret etti. Yapılan tanıtımlarla ziyaretçi sayısının artması bekleniyor.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Kaklık Mağarası'nın 2,5 milyon yıl önce çökme sonucu oluştuğunun tahmin edildiğini belirterek, "Kükürtlü suyun traverten oluşturmasıyla, Pamukkale'nin benzeriyle dünyada eşi benzeri olmayan manzara ortaya çıkıyor. Burası özel bir alan. Her yıl ziyaretçi sayısı artıyor. Bu mağara bilinmeyen bir yerdi. Honaz Belediyesi olarak tanıtım çalışmalarına hız verdik. Elimizden geleni yapıyoruz. Deri hastalıklarına iyi geldiğini biliniyor. Yaz kış mağara içindeki suyun sıcaklığı 26-27 derece arasında değişiyor. Burası ziyaret edilmesi gereken turizm destinasyonlarından bir tanesi. Bu yıl 400 bin kişinin mağarayı ziyaret etmesini bekliyoruz. Görünce hayran kalınan bir yer. Pamukkale yerin üstünde bir yer, yerin altında böyle bir yer olması önemli. Kaklık mağarası özeliğiyle öne çıkan bir yer, görülmeye değer muhteşem bir manzaradır" dedi.