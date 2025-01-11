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        Kendini 'komiser' olarak tanıtıp, 1 milyon lira dolandırdı

        DENİZLİ'ninÇardak ilçesinde telefonda kendini 'komiser Kenan' olarak tanıtıp, kendisinin ve ailesinin bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini söyleyen kişiye inanan Hasan Hüseyin Topuz (73), 1 milyon lira dolandırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 13:12 Güncelleme: 11.01.2025 - 13:15
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        Kendini 'komiser' olarak tanıtıp, 1 milyon lira dolandırdı
        ABONE OL

        DENİZLİ'ninÇardak ilçesinde telefonda kendini 'komiser Kenan' olarak tanıtıp, kendisinin ve ailesinin bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini söyleyen kişiye inanan Hasan Hüseyin Topuz (73), 1 milyon lira dolandırıldı. Topuz'un altın ve paraları teslim ettiği Hüseyin K. (24), İstanbul'da lüks bir rezidansta yakalanıp, tutuklandı.

        Çardak ilçesi kırsal Söğüt Mahallesi'nde yaşayan Hasan Hüseyin Topuz'u 24 Aralık'ta cep telefonuyla arayan kişi, kendini istihbarat servisinden 'komiser Kenan' olarak tanıtarak, 'Senin ve ailenin kişisel bilgileriyle banka bilgileri terör örgütlerinin eline geçti. Operasyon düzenleyeceğiz. Evinizdeki para ve altınları size göndereceğimiz arkadaşımıza verin. Paranızı koruma altına alacağız. Operasyon bittikten sonra teslim edeceğiz" dedi. Bunun üzerine Topuz eve gelen Hüseyin K.'ye, 1 milyon değerindeki altın ve paraları teslim etti. Topuz, bir süre sonra kendisini arayan numarayı aradı ancak ulaşamadı.

        3 AYRI SUÇ KAYDI TESPİT EDİLDİ

        Dolandırıldığını anlayan Topuz, durumu jandarmaya bildirdi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin Hüseyin K. olduğunu ve yerini tespit eden ekipler, 8 Ocak'ta operasyon düzenledi. Hüseyin K., İstanbul'da lüks bir rezidansta yakalandı. Hüseyin K., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hüseyin K.'nin 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 3 ayrı kaydı olduğu tespit edildi. Bu arada Denizli İl Jandarma Komutanlığı, jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen dolandırıcılık olaylarının tamamının aydınlatılıp, şüphelilerin yakalandığını bildirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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