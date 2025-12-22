Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'nin "asırlık çınarı" hayatını kaybetti

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ikamet eden 107 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 15:59 Güncelleme: 22.12.2025 - 15:59
        Denizli'nin "asırlık çınarı" hayatını kaybetti
        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ikamet eden 107 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

        Acıpayam ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde 1 Temmuz 1918'de dünyaya gelen ve yaşamını Merkezefendi'de çocuklarının yanında sürdüren Fatmana Özarslan, rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

        Eve gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Özarslan hayatını kaybetti.

        Yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdiği belirlenen Özarslan'ın cenazesi, İlbade Mezarlığında toprağa verildi.

