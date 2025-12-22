Denizli'nin "asırlık çınarı" hayatını kaybetti
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ikamet eden 107 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
Acıpayam ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde 1 Temmuz 1918'de dünyaya gelen ve yaşamını Merkezefendi'de çocuklarının yanında sürdüren Fatmana Özarslan, rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.
Eve gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Özarslan hayatını kaybetti.
Yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdiği belirlenen Özarslan'ın cenazesi, İlbade Mezarlığında toprağa verildi.
