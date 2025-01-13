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        Fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı

        CHP Denizli İl Başkanlığı'nın bulunduğu binanın önüne bırakılan çanta, tedirginliğe neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 15:19 Güncelleme: 13.01.2025 - 15:25
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        Fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı
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        CHP Denizli İl Başkanlığı'nın bulunduğu binanın önüne bırakılan çanta, tedirginliğe neden oldu. Bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı çantadan kıyafet çıktı.

        Denizli'de beş sendikaya bağlı çok sayıda katılımcı 'Sefalet Ücretine Hayır' protestosu düzenlemek için saat 12.00 sıralarında CHP Denizli İl Başkanlığı binasının da bulunduğu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bir araya geldi. Bu sırada protestoyu takip eden polis ekipleri binanın önündeki sırt çantasını gördü. Polis ekipleri, şüphe üzerine bulvarı yaya ve araç trafiğine kapatarak güvenlik şeridiyle çevirdi. Çantanın bulunduğu yerdeki iş yerleri de boşaltıldı. Yürüyüş yapmak için bir araya gelen sendika üyelerinin de başka bir yoldan geçiş yapmaları sağlandı. Özel giysilerini giyen bomba imha uzmanı, çantayı fünyeyle kontrollü olarak patlattı. Çantadan kıyafet çıktı.

        Yapılan çalışmayla kısa sürede çantanın sahibi bulunup gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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