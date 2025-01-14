Çocuğunuz sürekli ateşleniyorsa altında bu gizli hastalık yatıyor olabilir: PFAPA sendromu nedir?

Aileler için çocuklarının sık sık yüksek ateş ve boğaz ağrısı çekmesi zorlu bir süreç olabilir. PFAPA sendromu, bu semptomlarla kendini gösteren ancak ciddi bir komplikasyona neden olmayan bir hastalıktır. Bu yazıda, PFAPA sendromunu tüm detaylarıyla ele alıyoruz. İşte detaylar!