Çocuğunuz sürekli ateşleniyorsa altında bu gizli hastalık yatıyor olabilir: PFAPA sendromu nedir?
Çocuklarda tekrarlayan ateş, ağız yaraları ve boğaz ağrısı gibi belirtiler endişe verici olabilir. PFAPA sendromu, genellikle 2-5 yaş arası çocukları etkileyen ve bağışıklık sisteminin anormal çalışmasından kaynaklanan bir hastalıktır. Peki, bu hastalık hakkında neler bilmeliyiz?
Aileler için çocuklarının sık sık yüksek ateş ve boğaz ağrısı çekmesi zorlu bir süreç olabilir. PFAPA sendromu, bu semptomlarla kendini gösteren ancak ciddi bir komplikasyona neden olmayan bir hastalıktır. Bu yazıda, PFAPA sendromunu tüm detaylarıyla ele alıyoruz. İşte detaylar!
PFAPA SENDROMU NEDİR?
PFAPA (Periyodik Ateş, Aftöz Stomatit, Farenjit ve Adenit) sendromu, genellikle 2-5 yaş arası çocuklarda görülen ve bağışıklık sisteminin anormal çalışmasından kaynaklanan bir hastalıktır. Tekrarlayan ateş atakları, ağız yaraları, boğaz ağrısı ve boyundaki lenf düğümlerinin şişmesi gibi semptomlarla kendini gösterir. PFAPA, nadiren yetişkinlerde de ortaya çıkabilir.
PFAPA SENDROMUNUN NEDENLERİ
PFAPA sendromunun kesin nedeni bilinmemekle birlikte, bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonu hastalığın ortaya çıkmasında etkili olabilir. Araştırmalar hastalığın genetik bir temele sahip olmadığını göstermiştir. Bununla birlikte, PFAPA bulaşıcı bir hastalık değildir ve bir kişiden diğerine geçmez
PFAPA SENDROMUNUN BELİRTİLERİ
PFAPA sendromunun ana belirtisi, her birkaç haftada bir meydana gelen yüksek ateş ataklarıdır. Ateş genellikle 38.9°C’nin üzerine çıkar ve birkaç gün sürebilir. Diğer yaygın belirtiler şunlardır:
Ağız yaraları (aftöz stomatit)
Boğaz ağrısı ve kızarıklık (farenjit)
Boyundaki lenf düğümlerinin şişmesi (adenit)
Bademciklerde beyaz lekeler
Bazı çocuklarda baş ağrısı, eklem ağrısı, deri döküntüleri, karın ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi ek semptomlar da görülebilir. Ancak, ateş atakları arasında çocuklar tamamen sağlıklı görünür ve normal büyüme ve gelişmelerini sürdürürler.
PFAPA SENDROMU NASIL TEŞHİS EDİLİR?
PFAPA sendromunun teşhisi için bir dizi test ve değerlendirme yapılır. Doktorlar, enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar veya diğer ateş sendromlarını ekarte etmek için detaylı bir sağlık geçmişi alır ve fizik muayene yapar. Kullanılan tanı yöntemleri arasında şunlar yer alır:
Kan testleri: Beyaz kan hücrelerinin sayısı kontrol edilerek enfeksiyon belirtileri aranır.
ESR ve CRP: Genel inflamasyonu tespit etmek için kullanılır.
Strep kültürü: Streptokok enfeksiyonlarını dışlamak için yapılır.
Görüntüleme testleri: BT taramaları gibi testlerle diğer olası hastalıklar kontrol edilir.
Genetik testler: Tekrarlayan ateşe neden olan diğer genetik durumlar değerlendirilir.
Bir çocukta PFAPA teşhisinin konulabilmesi için en az üç ateş atağı ve hastalığa özgü semptomların bulunması gerekir.
PFAPA SENDROMU NASIL TEDAVİ EDİLİR?
PFAPA sendromu için kesin bir tedavi olmamakla birlikte, hastalığın semptomlarını yönetmek için çeşitli yöntemler kullanılır
Steroid ilaçlar: Ateş ataklarını hızla durdurabilir, ancak ataklar arasında süreyi kısaltabilir.
Kolşisin ve simetidin: Atakları önlemeye yardımcı olabilir.
Bademcik ameliyatı: Bazı çocuklarda hastalığı tamamen ortadan kaldırabilir.
PFAPA SENDROMU İLE YAŞAM
PFAPA sendromu, çocukların okul hayatını ve günlük rutinlerini etkileyebilir. Ateş atakları nedeniyle sık sık okuldan uzak kalan çocuklar için öğretmenlerle işbirliği yapmak önemlidir. Ayrıca, ailelerin semptomları ve tedavi seçeneklerini anlaması, çocuklarının bakımında önemli bir rol oynar.