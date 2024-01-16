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        Denizli'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 20:49 Güncelleme: 16.01.2024 - 20:49
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        Denizli'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Ocak'ta Kuşpınar Mahallesi Lise 1. Caddesi'nde tartıştığı Yasin Karaobalı'yı (30) bıçakla yaraladığı öne sürülen B.K'yi (26) gözaltına aldı.

        Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Denizli Devlet Hastanesinde tedavisi süren Karaobalı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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