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        Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı

        Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 09:44 Güncelleme: 16.01.2024 - 09:49
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        Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı
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        Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çivril ve Sarayköy ilçelerinde belirlediği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Evlerde narkotik köpeği yardımıyla yapılan aramalarda 20 gram eroin, 370 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği, 5 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 130 lira ele geçirildi.

        Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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