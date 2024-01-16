Denizli'deki silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Denizli'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı operasyonu kapsamında Çivril ilçesinde belirlediği iki ayrı adrese operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada 5 tabanca, 4 av tüfeği, 150 tarihi obje, 1 dedektör, 52 tabanca mermisi, 10 tabanca şarjörü, 92 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

İki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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