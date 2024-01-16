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        Denizli'deki silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Denizli'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 09:37 Güncelleme: 16.01.2024 - 09:40
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        Denizli'deki silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Denizli'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı operasyonu kapsamında Çivril ilçesinde belirlediği iki ayrı adrese operasyon düzenledi.

        Evlerde yapılan aramada 5 tabanca, 4 av tüfeği, 150 tarihi obje, 1 dedektör, 52 tabanca mermisi, 10 tabanca şarjörü, 92 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

        İki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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