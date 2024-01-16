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        Otomobil şarampole devrildi; 15 yaşındaki sürücü öldü, kuzeni ağır yaralandı

         DENİZLİ'ninBozkurt ilçesinde, 15 yaşındaki sürücü Ali Eren Özdemir'in kullandığı otomobil, şarampole devrildi. Kazada Özdemir yaşamını yitirirken, otomobildeki kuzeni M.T. (16) ise ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 21:00 Güncelleme: 16.01.2024 - 21:05
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        Otomobil şarampole devrildi; 15 yaşındaki sürücü öldü, kuzeni ağır yaralandı
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         DENİZLİ'ninBozkurt ilçesinde, 15 yaşındaki sürücü Ali Eren Özdemir'in kullandığı otomobil, şarampole devrildi. Kazada Özdemir yaşamını yitirirken, otomobildeki kuzeni M.T. (16) ise ağır yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı İnceler Mahallesi yolunda meydana geldi. Ali Eren

        Özdemir, iddiaya göre, babasına ait otomobili izinsiz aldı. Özdemir, kuzeni M.T. ile gezintiye çıktı. Özdemir yönetimindeki 20 AUU 61 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen kuzenler, ilk müdahalenin ardından Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ali Eren Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. M.T.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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