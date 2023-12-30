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        Merkezefendi seri bozdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 11:52 Güncelleme: 30.12.2023 - 11:52
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        Merkezefendi seri bozdu
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde 8 maçtır art arda kazanan güçlü rakibi Pınar Karşıyaka'yı evinde geriden gelip özellikle ikinci yarıdaki müthiş performansıyla 107-94 yenen Merkezefendi Belediyesi Basket güven tazeledi. Son 5 maçta 3'üncü kez salondan galip ayrılan Denizli ekibi, rakibi Çağdaş Bodrum'un da kazanmasıyla düşme hattından çıkamasa da performansıyla moral buldu. Ligde 5 galibiyeti olan Bodrum ekibinin 1 galibiyet gerisinde düşme barajında olan Merkezefendi'de yabancılardan Moses Wright 34 sayı, 12 ribaund, Nate Mason 27 sayı, 3 ribaund, 9 asist, Jalen Hudson da 22 sayı, 6 ribaund, 2 asistle yıldızlaştı.

        Hafta içinde Lomazs'ı Virtus Bologna'ya kaptırmasına rağmen zirve yarışındaki Karşıyaka'yı yenmeyi başaran Denizli ekibinde Antrenör Zafer Aktaş, "Bizim için çok değerli bir galibiyet. Özellikle Pınar Karşıyaka´ya karşı bu kadar formdayken kazandık. Maça çok kötü başladık. Takımdan transfer olan isimler güven sorununa yol açıyor. Takım içerisinde, oyuncularda da kafa karışıklığı yaratıyor. Tam ritim bulduk diyoruz, bir oyuncumuz ayrılıyor. Tekrar düzenler değişiyor. Ama sahada mücadele eden bütün oyuncularım varını yoğunu ortaya koydu. Bizim için özgüven açısından değerli oldu. Bizim gibi takımların her maçı final maçıdır. Kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp Denizli´de bu basketbol kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Takımı ligde tutmaya çalışıyoruz. İnşallah bu senede başarırız. Gelip destekleyen bütün taraftarlara da teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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