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        Denizli'de çobanlar bilgi yarışmasında ter döktü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 16:22 Güncelleme: 28.11.2023 - 16:22
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        Denizli'de çobanlar bilgi yarışmasında ter döktü
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        DENİZLİ-Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik düzenlenen Çoban Yıldızı Bilgi Yarışması'nda final müsabakası yapıldı.

        Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki organizasyonda, yaklaşık 4 bin 500 çobanı eleyerek finale kalan 8 çoban, hayvan yetiştiriciliği hakkındaki soruları yanıtlamaya çalıştı.

        Yarışmada birinciliği elde eden İlyas Koyun 5, ikinci olan Fatma Aydoğdu 3 ve üçüncü Hüseyin Çağdaş Erul 2 koçla ödüllendirildi.

        Etkinliğe izleyici olarak katılan çobanlara hayvan yemi hediye edildi.

        Ödül töreninde bir konuşma yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, küçükbaş yetiştiriciliğinin önemine vurgu yapmak için yarışmayı düzenlediklerini söyledi.

        Yarışmaya katılımın yoğun olduğunu aktaran Çınar, "Çobanlarımız arasında düzenlenen yarışma, bir şenlik havasında yapıldı. Amacımız çobanlarımızın mesleki birikimlerini artırmak ve sosyalleşmeyi sağlamak. Bugün görüyorum ki bunu da güzel şekilde başardık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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