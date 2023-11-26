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        Denizlispor - Düzcespor: 1-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:18 Güncelleme: 26.11.2023 - 16:18
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        Denizlispor - Düzcespor: 1-2
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        TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Denizlispor, yeni teknik direktörü Özcan Bizati ile çıktığı ilk karşılaşmada evinde Düzcespor'a 2-1 kaybetti.

        Düzcespor, 22'nci dakikada Ahmet Sun ile öne geçti: 0-1. Ahmet Sun müsabakanın 54'üncü dakikasında kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2. Denizlispor, 90'ıncı dakikada Bekir Turaç ile farkı bire indirse de sahadan puanla ayrılmayı başaramadı. Bu sonuçla Denizlispor 11 puanda kaldı ve ateş hattından çıkamadı. Düzcespor ise 17 puana yükselip düşme potasından uzaklaştı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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