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        Merkezefendi Belediyesi Basket - Darüşşafaka: 83-81

         

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 18:18 Güncelleme: 02.12.2023 - 18:20
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        Merkezefendi Belediyesi Basket - Darüşşafaka: 83-81
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        SALON:PamukkaleÜniversitesi

        HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı, Nazlı Çisil Güngör

        MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Mason 17, Bleijenbergh 4, Lomazs 18, Oturu 15, Ragıp Berke Atar 5, Berke Aygündüz, Pecarski 17, Çağatay Özkan 7

        DARÜŞŞAFAKA: Allman 7, Withers 14, Can Korkmaz 20, Canberk Kuş 3, McCormack 8, Abdur-Rahkman 10, Rıdvan Öncel 8, Doruk Dora, Berk Demir 3, Muhsin Yaşar 8

        1'İNCİ PERİYOT: 20-24

        İLK YARI: 42-47

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-70

        5 FAUL: Rıdvan Öncel (35.06), McCormack (37.77) (Darüşşafaka Lassa)

        Basketbol Süper Ligi 10'uncu hafta karşılaşmasında Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde ligin iddialı ekiplerinden Darüşşafaka'yı 83-81 mağlup ederek maç fazlasıyla düşme hattından kurtuldu. Son çeyrekte üstünlüğü eline geçiren ev sahibi ekip büyük sevinç yaşadı. Konuk takımda Allman'ın son saniyedeki üç sayılık atışı girmeyince galibiyet Merkezefendi Belediyesi Basket'in oldu. Bu sonuçla Denizli temsilcisi 2'nci galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka 4'üncü kez sahada yenik ayrıldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - Ramazan ÇETİN

        2023-12-02 18:13:11

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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