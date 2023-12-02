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        'Miras' kavgası cinayetine 2 tutuklama

        DENİZLİ'de miraskavgasında Mehmet Deniz'in (43) sopalarla darbedilip öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden Emrah Y. (27) ile eşi Gül Yağmur Y. (31) tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 16:38 Güncelleme: 02.12.2023 - 16:40
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        'Miras' kavgası cinayetine 2 tutuklama
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        DENİZLİ'de miraskavgasında Mehmet Deniz'in (43) sopalarla darbedilip öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden Emrah Y. (27) ile eşi Gül Yağmur Y. (31) tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Olay, 30 Kasım'da saat 20.00 sıralarında, Çameli ilçesi Taşçılar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Deniz ile ağabeyi A.D. (64), eşi F.D. (52), kızları Y.D. (25), Gül Yağmur Y. ve damadı Emrah Y. arasında miras yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine akrabaları Mehmet Deniz'i sopayla dövdü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan 5 kişi, Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'nde yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gül Yağmur Y. ve eşi Emrah Y. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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