Bıçakla yaralanan eski Denizlispor başkanı Ali Çetin, hastaneye kaldırıldı
Denizli'de çıkan kavgada bıçakla yaralanan eski Denizlispor başkanı Ali Çetin, hastanede tedavi altına alındı.
Denizli'de çıkan kavgada bıçakla yaralanan eski Denizlispor başkanı Ali Çetin, hastanede tedavi altına alındı.
Ulus Caddesi'nde çıkan kavgada bıçakla göğsünden yaralanan Çetin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunmayan Çetin'in polise verdiği ifadesinde trafikte yol verme tartışması nedeniyle taksi sürücüsü B.A. ile tartıştığını, şüphelinin kendisine bıçakla saldırdığını söylediği öğrenildi.
Sürücü B.A. gözaltına alındı.
Ali Çetin, Denizlispor'da 2018-2021 yılları arasında başkanlık görevini yürütmüştü.
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