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        Bıçakla yaralanan eski Denizlispor başkanı Ali Çetin, hastaneye kaldırıldı

        Denizli'de çıkan kavgada bıçakla yaralanan eski Denizlispor başkanı Ali Çetin, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 12:21 Güncelleme: 02.12.2023 - 12:21
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        Bıçakla yaralanan eski Denizlispor başkanı Ali Çetin, hastaneye kaldırıldı
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        Denizli'de çıkan kavgada bıçakla yaralanan eski Denizlispor başkanı Ali Çetin, hastanede tedavi altına alındı.

        Ulus Caddesi'nde çıkan kavgada bıçakla göğsünden yaralanan Çetin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hayati tehlikesi bulunmayan Çetin'in polise verdiği ifadesinde trafikte yol verme tartışması nedeniyle taksi sürücüsü B.A. ile tartıştığını, şüphelinin kendisine bıçakla saldırdığını söylediği öğrenildi.

        Sürücü B.A. gözaltına alındı.

        Ali Çetin, Denizlispor'da 2018-2021 yılları arasında başkanlık görevini yürütmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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