Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Eski Denizlispor başkanı, 'yol verme' kavgasında bıçaklandı

         ESKİDenizlisporKulübü Başkanı Ali Çetin (53), trafikte yol verme meselesinden çıkan kavgada taksici Barış A. tarafından bıçakla yaralandı. Çetin, hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 12:08 Güncelleme: 02.12.2023 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski Denizlispor başkanı, 'yol verme' kavgasında bıçaklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

         ESKİDenizlisporKulübü Başkanı Ali Çetin (53), trafikte yol verme meselesinden çıkan kavgada taksici Barış A. tarafından bıçakla yaralandı. Çetin, hastanede tedaviye alındı.

        Olay, Ulus Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Eski Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ile taksi şoförü Barış A. arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Araçlarından inen tarafların tartışması kavgaya dönüştü. Barış A., Çetin'i göğsünden bıçakladı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Çetin, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Ali Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, taksi şoförü Barış A.'yı gözaltına aldı. Barış A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        100 milyon TL'lik vurgun! Yöntem: Sazan sarmalı!
        100 milyon TL'lik vurgun! Yöntem: Sazan sarmalı!
        Herkesin merak ettiği işte o 2 soru... Seçil Erzan'ı en son kim aradı? Seçil kimi aradı?
        Herkesin merak ettiği işte o 2 soru... Seçil Erzan'ı en son kim aradı? Seçil kimi aradı?
        Atık ilaçların insan sağlığına etkisi araştırılıyor
        Atık ilaçların insan sağlığına etkisi araştırılıyor
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Putin'den Rus ordusuna yönelik yeni karar
        Putin'den Rus ordusuna yönelik yeni karar
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        İşte o emir! "Gerekirse tamamen ölerek..."
        İşte o emir! "Gerekirse tamamen ölerek..."
        Esra, 21 yaşındaydı! Yaya geçidinde ölüm!
        Esra, 21 yaşındaydı! Yaya geçidinde ölüm!
        4 kent için flaş uyarı! 3 bölgeye dikkat!
        4 kent için flaş uyarı! 3 bölgeye dikkat!
        Bakan Koca: Sağlıkta şiddete 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezası
        Bakan Koca: Sağlıkta şiddete 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezası
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        Bakan Yumaklı: 2030'da su fakiri bir ülke olabiliriz
        Bakan Yumaklı: 2030'da su fakiri bir ülke olabiliriz
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Denizli'de arkadaşını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
        GÜNCELLEME - Denizli'de arkadaşını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
        Denizli'de arkadaşını bıçakla öldüren zanlı İzmir'de yakalandı
        Denizli'de arkadaşını bıçakla öldüren zanlı İzmir'de yakalandı
        Eşi ve 2 kişinin cinayet sanığı: Elimdeki tüfekle hedef gözetmeksizin ateş...
        Eşi ve 2 kişinin cinayet sanığı: Elimdeki tüfekle hedef gözetmeksizin ateş...
        Miras kavgasında sopayla dövülerek öldürüldü
        Miras kavgasında sopayla dövülerek öldürüldü
        Canlı yayında eşini boğarak öldürdüğünü itiraf eden sanık: Çok seviyordum
        Canlı yayında eşini boğarak öldürdüğünü itiraf eden sanık: Çok seviyordum
        Denizli'de eşi ve yanındaki 2 kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanık hakim kar...
        Denizli'de eşi ve yanındaki 2 kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanık hakim kar...