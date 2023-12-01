Denizli'de eşi ve yanındaki 2 kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında Denizli'nin Acıpayam ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ve yanındaki kişi ile annesini silahla öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ve yanındaki kişi ile annesini silahla öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Erdal Yalçın (40) ve taraf avukatları ile maktuller Emine Yalçın (38), Mehmet Aksoy (33) ve annesi Gülperi Aksoy'un (51) yakınları katıldı.

Sanık Erdal Yalçın, boşanma sürecindeki eşiyle sorun yaşadıklarını belirterek, eşi Emine Yalçın ile Mehmet Aksoy arasında gönül ilişkisi olduğunu savundu.

Olay günü tüfek ve kurusıkıdan bozma tabancasını alarak Mehmet Aksoy'un Ören Mahallesi'ndeki evine gittiğini söyleyen sanık Yalçın, öldürmek için değil eşiyle konuşmak için eve gittiğini, akrabalarının tepkisinden çekinerek yanına silah almaya karar verdiğini iddia etti.

Evde kendisine küfür edilmesi üzerine eşi ve Mehmet Aksoy'a silahla ateş açtığını ileri süren Yalçın, Gülperi Aksoy'un seken kurşunlarla yaralanmış olabileceğini ifade etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Ören Mahallesi'nde 12 Temmuz 2022 akşamı bir evden tüfek sesi duyan vatandaşların ihbarıyla eve gelen polislerce yapılan incelemede Emine Yalçın ve Mehmet Aksoy'un olay yerinde öldüğü belirlenmiş, ağır yaralanan Gülperi Aksoy da sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olay yerinden kaçan Erdal Yalçın, Muğla'nın Dalaman ilçesinde suç aleti tüfekle yakalanmış ve tutuklanmıştı.