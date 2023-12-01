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        Miras kavgasında sopayla dövülerek öldürüldü

        DENİZLİ'ninÇameli ilçesinde Mehmet Deniz (43), akrabalar arasında miras nedeniyle çıkan kavgada sopayla dövülerek öldürüldü, 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 15:38 Güncelleme: 01.12.2023 - 15:40
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        Miras kavgasında sopayla dövülerek öldürüldü
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        DENİZLİ'ninÇameli ilçesinde Mehmet Deniz (43), akrabalar arasında miras nedeniyle çıkan kavgada sopayla dövülerek öldürüldü, 5 kişi gözaltına alındı.

        Olay, Taşçılar Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında yaşandı. Mehmet Deniz ile ağabeyi Aziz D. (64), eşi Filiz D. (52), kızları Yasemin D. (25), Gül Yağmur D.Y. (31), damadı Emrah Y. (27) arasında miras yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine akrabaları Mehmet Deniz'i sopayla dövdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan 5 kişi, Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'nde yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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