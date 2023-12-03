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        Merkezefendi nihayet güldü

        BasketbolSüper Ligi'nde bu sezon beklediği çıkışı bir türlü yapamayan Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Darüşşafaka'yı 83-81 yenerken 10 haftada 2'nci kez salondan galibiyetle ayrıldı. Ligdeki 3 maçlık yenilgi serisine son veren Denizli ekibinde gösterdiği performansla Anadolu Efes'le anlaşan Nijerya asıllı ABD'li pivot Daniel Oturu son maçında 15 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle taraftara veda etti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 12:38 Güncelleme: 03.12.2023 - 12:38
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        Merkezefendi nihayet güldü
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        BasketbolSüper Ligi'nde bu sezon beklediği çıkışı bir türlü yapamayan Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Darüşşafaka'yı 83-81 yenerken 10 haftada 2'nci kez salondan galibiyetle ayrıldı. Ligdeki 3 maçlık yenilgi serisine son veren Denizli ekibinde gösterdiği performansla Anadolu Efes'le anlaşan Nijerya asıllı ABD'li pivot Daniel Oturu son maçında 15 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle taraftara veda etti. 

        Darüşşafaka'da Beşiktaş'la anlaşan Allman ise son hücumda 3 sayılık atıştan yararlanamayıp mağlubiyete engel olamadı. Kendileri için duygusal bir maç olduğunu aktaran Antrenör Zafer Aktaş, "Oturu'nun ayrılacak olması duygusal olarak da takımı etkiledi. Son 2.5 yılda Euroleague seviyesine çıkardığımız dördüncü oyuncu oldu. Onun için de duygusal bir maçtı ve faydalı olmak için elinden geleni yaptı. Gururluyuz ama organizasyonumuzun devamlılığı adına bizi yaralayan bir durum oldu" açıklamasını yaptı.

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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