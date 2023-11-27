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        Denizli'de bulunan el çantası, 83 yaşındaki sahibine teslim edildi

        Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetlerine bağlı ambulans ekibince bulunan, içinde 15 bin lira ile banka kartlarının bulunduğu el çantası 83 yaşındaki sahibine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 14:03 Güncelleme: 27.11.2023 - 14:03
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        Denizli'de bulunan el çantası, 83 yaşındaki sahibine teslim edildi
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        Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetlerine bağlı ambulans ekibince bulunan, içinde 15 bin lira ile banka kartlarının bulunduğu el çantası 83 yaşındaki sahibine ulaştırıldı.

        Hasta nakil ambulansı ekibi, İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonu girişinde, yerde deri bir el çantası buldu.

        Çantanın içinde 15 bin lira ile banka kartlarının olduğu tespit edildi. Ambulans görevlisi, telefonla ulaştığı İbrahim Yağıcı'ya (83) çantayı teslim etti. Yağcı, ekibe teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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