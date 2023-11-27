Denizli'de bulunan el çantası, 83 yaşındaki sahibine teslim edildi Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetlerine bağlı ambulans ekibince bulunan, içinde 15 bin lira ile banka kartlarının bulunduğu el çantası 83 yaşındaki sahibine ulaştırıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetlerine bağlı ambulans ekibince bulunan, içinde 15 bin lira ile banka kartlarının bulunduğu el çantası 83 yaşındaki sahibine ulaştırıldı.

Hasta nakil ambulansı ekibi, İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonu girişinde, yerde deri bir el çantası buldu.

Çantanın içinde 15 bin lira ile banka kartlarının olduğu tespit edildi. Ambulans görevlisi, telefonla ulaştığı İbrahim Yağıcı'ya (83) çantayı teslim etti. Yağcı, ekibe teşekkür etti.