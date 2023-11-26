Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de kuvvetli rüzgar; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

         DENİZLİ'degecesaatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar kent merkezinde etkili oldu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, bazı caddeler trafiğe kapanırken, ekipler kapanan caddeleri açmak için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 09:08 Güncelleme: 26.11.2023 - 09:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de kuvvetli rüzgar; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
        ABONE OL
        ABONE OL

         DENİZLİ'degecesaatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar kent merkezinde etkili oldu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, bazı caddeler trafiğe kapanırken, ekipler kapanan caddeleri açmak için çalışma başlattı.

        Denizli'de saat 02.00 sıralarında başlayan kuvvetli rüzgar özellikle kent merkezinde etkili oldu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Merkezefendi ilçesi Kaynarca Caddesi'nde bir iş yerinin yaklaşık 200 metrekare genişliğindeki çatısı yerinden sökülerek uçtu. Tamamı uçan çatı nedeniyle cadde trafiğe kapandı. Polis ekipleri olası bir kazaya karşı caddede önlem aldı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı caddelerde ağaçlar yerinden söküldü ya da zayıf yerlerinden koparak trafiğin kapanmasına neden oldu. Kuşpınar Mahallesi'nde bir caminin bahçesinde bulunan çınar ağacının dalı kırıldı. İki sokak trafiğe kapanırken, bir hafif ticari araçta kopan parçaların üzerine düşmesi sonucu hasar gördü. Koşuyolu Caddesi'nde de iki ağaç yerinden sökülerek yola devrildi. Trafik ekipleri herhangi bir kazaya karşı cadde ve yollarda önlem aldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri cadde ve yollarda devrilen ağaç parçalarını temizleyip, trafiğe tekrar açtı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı
        Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        Seçil Erzan’dan şok iddialar
        Seçil Erzan’dan şok iddialar
        Rehine takası krizi aşıldı
        Rehine takası krizi aşıldı
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        Çin ile ABD arasında askeri gerilim
        Çin ile ABD arasında askeri gerilim
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        4 gollü şölen
        4 gollü şölen
        Minibüs kontrolden çıktı: Ölüler ve yaralılar var
        Minibüs kontrolden çıktı: Ölüler ve yaralılar var
        4 çocuğun önünde cinayet
        4 çocuğun önünde cinayet
        "Her yaşın ayrı güzelliği var"
        "Her yaşın ayrı güzelliği var"
        Turistleri görünce yerli müşteriyi indirdi
        Turistleri görünce yerli müşteriyi indirdi
        Çağatay Çelik yazdı: Az dokunuş, çok iş
        Çağatay Çelik yazdı: Az dokunuş, çok iş
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Buruk'tan Icardi-Real Madrid iddialarına cevap!
        Buruk'tan Icardi-Real Madrid iddialarına cevap!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması
        Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Denizli'de kuvvetli rüzgar etkili oldu
        Denizli'de kuvvetli rüzgar etkili oldu
        Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı
        Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı
        Denizlispor Özcan Bizati ile ilk maçına çıkacak
        Denizlispor Özcan Bizati ile ilk maçına çıkacak
        Denizli'de okul servislerini "Şirin Dedektifler" denetliyor
        Denizli'de okul servislerini "Şirin Dedektifler" denetliyor
        ÇATES'in halka arzında talep toplama tarihleri, 30 Kasım - 1 Aralık
        ÇATES'in halka arzında talep toplama tarihleri, 30 Kasım - 1 Aralık
        Denizli'de okul servislerini 'Şirin Dedektifler' denetleyecek
        Denizli'de okul servislerini 'Şirin Dedektifler' denetleyecek