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        Denizlispor Özcan Bizati ile ilk maçına çıkacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 25.11.2023 - 10:58
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        Denizlispor Özcan Bizati ile ilk maçına çıkacak
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        TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Denizlispor'da Bülent Ertuğrul'un yerine göreve getirilen Özcan Bizati, yarın yeni takımıyla ilk maçına Düzcespor karşısında çıkacak.

        Atatürk Stadı'nda Mustafa Hakan Belder'in yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Denizlispor'da sarı kart cezalısı Oktay Kısaoğlu müsabakada görev alamayacak. Kadro dışı bırakılıp affedilen kaptan Gökhan Süzen ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.  

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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