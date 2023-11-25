Denizli'de okul servislerini "Şirin Dedektifler" denetliyor

Denizli'de İl Jandarma Komutanlığı, okul servis araçlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesi, öğrenciler, servis şoförleri ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla "Dikkat Şoför Amca Şirin Dedektif Araçta" projesini hayata geçirdi.

Ekim ayında başlayan projeyle ilgili Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi'nde yer alan Kaklık İlkokulu'nda tanıtım etkinliği düzenlendi.

Jandarma ekipleri ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte yapılan bilgilendirmeye göre, "Dikkat Şoför Amca Şirin Dedektif Araçta" projesi kapsamında jandarma bölgesindeki 914 servis aracını kullanan birer öğrenci, "Şirin Dedektif" olarak görevlendirildi.

Jandarma ekipleri tarafından 914 öğrenciye trafik kuralları ile servis şoförlerinin trafikte ve araçta nasıl davranmaları gerektiği konularında eğitim verildi.

Eğitimlerini tamamlayan öğrencilere servis şoförünün emniyet kemeri takıp takmadığı, sigara içip içmediği, cep telefonuyla konuşup konuşmadığı, hız kurallarına uyup uymadığı gibi 15 maddedeki davranışlarını değerlendiren "Okul Taşıtı Araç Şoförü Karnesi" dağıtıldı.

Projeyle "Şirin Dedektifler", bir ay boyunca servis şoförünü denetleyerek oluşturdukları karneyi jandarma ekiplerine teslim ediyor.

Ekim ayında başlayan ve nisan ayında tamamlanacak değerlendirmeler sonucu başarılı şoförlere jandarma tarafından plaket ve ödül verileceği belirtildi.

"Şirin Dedektif" olarak görevlendirilen Kaklık İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ada Şimşek, servise binerken değerlendirmeye başladığını, inene kadar şoförün kurallara uyup uymadığını izleyerek karneyi doldurduğunu söyledi.

Şimşek, projenin hem çocuklar hem de servis şoförleri için çok faydalı olduğunu belirterek bu sayede kuralları da öğrendiğine dikkati çekti.

Servis şoförü Ferdi Berber ise "Okulda öğretmen, yolda jandarma denetliyordu. Şimdi de öğrenciler bizi aracın içinde dedektif olarak denetleyecek. Çocuklarımız ve bizim için çok güzel bir proje. Artık aracımızda şirin bir dedektif var." dedi.