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        Denizli'de kuvvetli rüzgar etkili oldu

        Denizli'de kuvvetli rüzgar, bazı binaların çatısının uçmasına, ağaç ve araçların zarar görmesine neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 05:48 Güncelleme: 26.11.2023 - 05:56
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        Denizli'de kuvvetli rüzgar etkili oldu
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        Denizli'de kuvvetli rüzgar, bazı binaların çatısının uçmasına, ağaç ve araçların zarar görmesine neden oldu.

        Kentte gece saatlerinde şiddetini artıran rüzgar, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

        Hızı saatte 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle Fevzi Çakmak Bulvarı'nda bir çınar ağacı yola devrildi.

        Yol trafiğe kapatıldı, polis ekipleri sürücüleri alternatif güzergaha yönlendirdi.

        Kuşpınar Mahallesi Hacı Hasan Feyzi Efendi Camisi bahçesinde bir ağacın kırılan dalları elektrik telleri ve park halindeki araçların üzerine düştü, 2 araç zarar gördü.

        Bölgede elektrik kesintisi meydana geldi.

        Fırtına nedeniyle Gültepe Mahallesi Kaynarca Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat firmasının saçtan yapılan çatısı koparak yola savruldu. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

        Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi'nde ağaçlar şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden söküldü.

        Belediye ekipleri ağaç ve çatı parçalarını kaldırmak için çalışma yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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