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        Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı

        Denizli'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası olan 7 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 12:35 Güncelleme: 25.11.2023 - 12:35
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        Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı
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        Denizli'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası olan 7 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pamukkale, Merkezefendi, Honaz, Çivril ve Tavas ilçelerinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışmalarda, toplam 59 suçtan kayıtları bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası olan 7 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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