Denizli'de 13 firari hükümlü yakalandı

Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 13 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonda 13 firari hükümlü yakalandı. Hükümlülerden biri, evdeki yüklükte gizlenirken bulundu. Firari hükümlüler, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

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