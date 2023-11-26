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        Denizli'de 13 firari hükümlü yakalandı

        Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 13 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 14:31 Güncelleme: 26.11.2023 - 14:31
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        Denizli'de 13 firari hükümlü yakalandı
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        Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 13 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

        Operasyonda 13 firari hükümlü yakalandı. Hükümlülerden biri, evdeki yüklükte gizlenirken bulundu. Firari hükümlüler, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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