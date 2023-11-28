Denizli'de motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletin ağaca çarpması sonucu sürücüsünün hayatını kaybettiği kazayı güvenlik kamerası kaydetti.

İstiklal Caddesi'nde 23 Kasım'da plakasız motosikletin ağaca çarpması sonucu Rıdvan Başar'ın (23) hayatını kaybettiği kazayı çevredeki bir güvenlik kamerasının kaydettiği ortaya çıktı.

Görüntülerde Başer'in motosikletle kaldırıma çıktığı ve ağaca çarptığı anlar yer aldı.

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