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        Denizli'de motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletin ağaca çarpması sonucu sürücüsünün hayatını kaybettiği kazayı güvenlik kamerası kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 15:38 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:38
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        Denizli'de motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletin ağaca çarpması sonucu sürücüsünün hayatını kaybettiği kazayı güvenlik kamerası kaydetti.

        İstiklal Caddesi'nde 23 Kasım'da plakasız motosikletin ağaca çarpması sonucu Rıdvan Başar'ın (23) hayatını kaybettiği kazayı çevredeki bir güvenlik kamerasının kaydettiği ortaya çıktı.

        Görüntülerde Başer'in motosikletle kaldırıma çıktığı ve ağaca çarptığı anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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