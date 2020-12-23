Denizlispor, Süper Lig'in 14. haftasında BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti. Yalçın Koşukavak'ın göreve gelmesinden sonra üst üste ikinci galibiyetini alan Denizlispor'u 3 puana Rodallega taşıdı. Bu sonucun ardından Denizlispor puanını 12'ye yükseltti. 11 haftadır kazanamayan BB Erzurumspor ise haftayı 9 puanda kapadı.

7. dakikada sol kanattan gelişen Denizlispor atağında Sagal'ın sert şutunda savunmaya da çarpan topu Kayacan güçlükle kornere çeldi.

22. dakikada savunmaya yaptığı baskı sonucu topu kazanan Sadiku, ceza alanı dışından sert vurdu, Cenk son anda topu köşeden çıkarmayı başardı.

34. dakikada Sagal'dan aldığı pasla ceza alanına giren Rodallega rakibini çalımlayıp nefis bir vuruşla topu ağlara gönderdi, Denizlispor'u 1-0 öne geçirdi.

44. dakikada hızlı gelişen Denizli atağında Aissati'nin pasıyla topla buluşan Sagal sol çaprazdan şansını denedi top doğrudan taca gitti.

45+2. dakikada Denizlispor'da bu kez Bakalorz uzaklardan şansını denedi, köşeye giden topu Kayacan son anda güçlükle önledi.

50. dakikada BB Erzurumspor atağında Sisokko'nun sağ kanattan yaptığı ortada Gomes'in ceza alanı içindeki zayıf kafa vuruşu kaleci Hüseyin'de kaldı.

54. dakikada yine sol kanattan gelişen Denizlispor atağında Sagal'ın yaptığı ortada ceza alanında topla buluşan Rodallega ağları havalandırarak farkı 2'ye çıkardı.

61. dakikada Denizlispor atağında Sagal'ın nefis pasıyla ceza alanında topla buluşan Recep topu ağlara gönderdi, ancak yardımcı hakemin bayrağıyla gol değeri kazanmadı.

65. dakikada bu kez sağ kanattan gelen BB Erzurumspor'da Emrah'ın ortasında Osman topla buluştu ancak savunma son anda topu kornere gönderdi.

66. dakikada BB Erzurumspor'un kullandığı korner atışında savunmadan gelen Hasan kafayı vurdu ancak top yan direkten geri geldi.

69. dakikada sağ kanattan gelen BB Erzurumspor atağında İbrahim'den aldığı pasla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Emrah Başsan, uzak direğe harika bir vuruşla topu ağlara göndererek farkı bire indirdi. 1-2

71. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında topla buluşan Gomes dönerek vurdu, kaleci Hüseyin harika bir refleksle topu uzaklaştırmayı başardı.

76. dakikada hızlı gelişen Denizlispor atağında Sagal kendi götürdüğü topla ceza alanına girdi, kalecinin üstünden vuruşunda top az farkla auta gitti.