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HaberlerFutbolDenizlispor - Başakşehir

Denizlispor - Başakşehir (CANLI YAYIN)

Denizlispor - Başakşehir maçının canlı aktarımı HTSPOR'da... Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir, Denizlispor'a konuk oluyor. Zirve takibini sürdüren Başakşehir, İstanbul'a 3 puanla dönmek istiyor. Son 2 maçını kazanan Denizlispor da seriyi sürdürme peşinde

Denizlispor Başakşehir

Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir, Denizlispor'a konuk oluyor.

DENİZLİSPOR - BAŞAKŞEHİR: 0-0
İlk yarı oynanıyor...

STAT: Atatürk
SAAT: 16:30
HAKEM: Alper Ulusoy
YAYIN: BeIN Sports 2

DENİZLİSPOR: Stachowiak, Lopes, Mustafa, Oğuz, Zeki, Sackey, Murawski, Sacko, Olcay, Barrow, Rodallega
YEDEKLER: Hüseyin, Tolgahan, Emre, Kadir, Aissati, Recep, Sedat, Burak, Mehmet, Oscar
TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Epureanu, Ponck, Clichy, Mehmet, İrfan Can, Visca, Aleksic, Elia, Demba Ba
YEDEKLER: Volkan, Muhammet, Aziz, Vieira, Kerim, Berkay, Azubuike, Muhammed, Gökhan
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

MAÇTAN NOTLAR

Başakşehir, geride kalan 13 haftada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu elde ederek 25 puana sahip oldu. Denizlispor ise 5 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle hanesine 17 puan yazdırdı.

7.RANDEVU

Başakşehir ile Denizlispor, ligde bugüne kadar 6 defa birbirlerine rakip oldu. Bu mücadelelerde iki takım da 3'er galibiyete sahip. İstanbul ekibinin attığı 8 gole, Denizli temsilcisi de 9 golle karşılık verdi. Turuncu-lacivertliler ile yeşil-siyahlılar, Süper Lig'de son olarak 2009-2010 sezonunda karşı karşıya gelmiş, kazanan da 3-1'lik skorla Başakşehir olmuştu.

CRIVELLI CEZALI

Okan Buruk'un takımının 7 golle en skorer ismi olan Enzo Crivelli, sarı kart cezası nedeniyle Denizli'ye karşı forma giyemeyecek. 24 yaşındaki futbolcu haricinde Başakşehir'de sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

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