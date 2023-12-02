Deprem bölgesi özel okul desteği e-kılavuzu: Deprem bölgesi özel okul eğitim desteği ne kadar?

Deprem bölgesi özel okul desteği e-kılavuzu: Deprem bölgesi özel okul eğitim desteği ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in 2 ilçesindeki özel okullarda öğrenim gören ya da bu okullara geçiş yapacak öğrencilere yönelik eğitim-öğretim desteğine dair e-Kılavuz yayımlandı. Peki, deprem bölgesi özel okul desteği ne kadar? İşte, detaylar...

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DEPREM BÖLGESİ ÖZEL OKUL EĞİTİM DESTEĞİ

Kılavuzda, eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademeleri, destek verilecek öğrenci sayısı, destek miktarı, okulların başvuruları, öğrencilerin okul tercihlerine ilişkin hususlar, değerlendirme ölçütleri ile velilerin ve okulları iş ve işlemlerine yer verildi.

Öğrencilerin destekten faydalanabilmesi için Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in iki ilçesindeki özel okullara kayıtlı olması ya da bu okullara nakil talebinde bulunması ve kaydolması gerekecek.

Eğitim öğretim desteğinden yararlanmak isteyen resmi ya da özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin velileri, çocuklarının kayıtlı olduğu okula destek için başvurabilecek.