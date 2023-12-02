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        Haberler Gündem Deprem bölgesi özel okul desteği e-kılavuzu: Deprem bölgesi özel okul eğitim desteği ne kadar?

        Deprem bölgesi özel okul desteği e-kılavuzu: Deprem bölgesi özel okul eğitim desteği ne kadar?

        Deprem bölgesine özel okul desteği ile ilgili detaylar belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) deprem bölgesindeki özel okullarda okuyan öğrencilere verilecek eğitim öğretim desteğine ilişkin e-Kılavuzu yayımladı. İşte, deprem bölgesi özel okul eğitim desteği hakkında ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.12.2023 - 22:35 Güncelleme: 02.12.2023 - 22:35
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        Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in 2 ilçesindeki özel okullarda öğrenim gören ya da bu okullara geçiş yapacak öğrencilere yönelik eğitim-öğretim desteğine dair e-Kılavuz yayımlandı. Peki, deprem bölgesi özel okul desteği ne kadar? İşte, detaylar...

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        DEPREM BÖLGESİ ÖZEL OKUL EĞİTİM DESTEĞİ

        Kılavuzda, eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademeleri, destek verilecek öğrenci sayısı, destek miktarı, okulların başvuruları, öğrencilerin okul tercihlerine ilişkin hususlar, değerlendirme ölçütleri ile velilerin ve okulları iş ve işlemlerine yer verildi.

        Öğrencilerin destekten faydalanabilmesi için Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in iki ilçesindeki özel okullara kayıtlı olması ya da bu okullara nakil talebinde bulunması ve kaydolması gerekecek.

        Eğitim öğretim desteğinden yararlanmak isteyen resmi ya da özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin velileri, çocuklarının kayıtlı olduğu okula destek için başvurabilecek.

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        DEPREM BÖLGESİ ÖZEL OKUL DESTEĞİ NE KADAR?

        Uygulama ile okul öncesi kurumlarda öğrenim gören 4 bin öğrenciye 12 bin 800, ilkokullarda öğrenim gören 10 bin öğrenciye 15 bin 400'er lira destek verilecek.

        Destek miktarı ortaokullarda öğrenim gören 10 bin öğrenci ile ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 16 bin öğrenci için 18 biner lira olacak.

        Böylece tüm kademelerde uygulama kapsamında desteklenen öğrenci sayısı 40 bin olacak.

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        Eğitim öğretim desteğinin uygulanacağı özel okullar ve destekten faydalanmak isteyen öğrenciler, 4-29 Aralık'ta sistem üzerinden müracaatlarını yapabilecek.

        Destek almaya hak kazananlar 15 Ocak 2024'te ilan edilecek. Özel okullara nakil ve kayıt işlemleri 5-9 Şubat 2024'te gerçekleştirilecek. Ek yerleştirme 16 Şubat 2024'te yapılacak ve süreç tamamlanacak.

        MEB DEPREM BÖLGESİ ÖZEL OKUL DESTEĞİ E-KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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