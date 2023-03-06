Deprem buzağılarına Afad, Keder, Umut isimlerini verdiler

DEPREM GÜNÜ DOĞAN BUZAĞININ İSMİ AFAD OLDU

Hayvanlarına bugüne kadar isimler verdiklerini ifade eden Beyazıt, deprem günü ve sonrasında doğan buzağıları için de bu geleneği sürdürdüklerini belirtti.

Beyazıt, şunları kaydetti:

"Deprem günü doğum yaptı bir ineğim, yavrusuna Afad ismini verdik. 3-4 gün sonra bir ineğim daha doğum yaptı. Onun dişi danası oldu, Keder ismini verdik. Bir hafta sonra bir inek daha doğum yaptı, ona da erkek danası oldu Umut ismini verdik. İçimizdeki umudu beslemek istiyoruz. İyi şeyler düşünmek istiyoruz. Hatay'ın eski güzelliğine dönmesini, köyümüzün çalışkan insanlarının tekrar gelip üretmeye devam etmesini istiyoruz.