Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde neler olmalı? Deprem çantasında olması gerekenlerin listesi
İstanbul'da Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem çevre illerden de hissedilirken, can kaybı yaşanmadı. Afetlerden hemen sonra deprem çantasında bulunması gereken malzemeler gündemdeki yerini aldı. Peki, "Deprem çantasında neler olmalı?" İşte deprem çantasına konulması gerekenler...
Marmara Denizi'nde 6.2 büyüklüğündeki deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir acil durum çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması gerektiğini belirtiyor. Peki, "Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantasına neler konulmalı?" İşte deprem çantasında olması gereken yiyecek-içecek ve temin edilmesi gerekenler...
AFET VE ACİL DURUM ÇANTASININ İÇERİSİNDE NELER OLMALI?
Gıda
Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).
Önemli belge fotokopileri
Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
Zorunlu Deprem Poliçesi
Diplomalar
Pasaport, banka cüzdanı vb.
Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
Giyecekler
İç çamaşırı
Çorap
Yağmurluk
İklime uygun giysiler
Su
Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.
Hijyen malzemeler
Sabun ve dezenfektanlar
Diş fırçası ve macunu
Islak mendil
Tuvalet kâğıdı
Hijyenik ped