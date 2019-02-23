Hoogerbeets, 21 Şubat 2019'da 8 şiddetinde deprem olacağını bildirmiş, günler öncesinden Çanakkale depreminin de sinyallerini vermişti.

Hoogerbeets, yönettiği 'Yeni-çağ deprem tahminleme' sitesi Ditrianum'da yaptığı tahminde, çok büyük bir deprem yaşanacağını söyledi. Bu depremde yer kabuğu yarılacak ve en az 8 şiddetinde bir deprem olacağını ileri sürdü.

Hoogerbeets, şubat ayında gezegen hizalanması yaşanacağını ve bunun etkilerinin Dünya için korkunç olacağını söylemiş, özellikle şubat ayının son iki haftasına dikkat çekmişti.

EKVADOR'DA 7.7'LİK DEPREM

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre Güney Amerika ülkesi Ekvador'da dün 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

"ÖNCEDEN TAHMİN EDİLEMEZ"

Üç yıldır yoğun gözlemler yaptığını söyleyen Hoogerbets tahminini Güneş Sistemi Geometri Endeksi'ne dayandırıyor. Hoogerbets, gezegen hizalanması durumunda şiddetli depremlerin görüldüğünü iddia ediyor.

Hoogerbets'in iddiaları son derece ilgi çekici olsa da birçok uzman depremlerin önceden tahmin edilmesinin olanaksız olduğunu söylüyor.