Akdeniz'de deprem! 30 Nisan Salı Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Son dakika depremler listesi gün içinde güncelleniyor. Türkiye yaşanan en son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. Bulunduğu şehirde sarsıntı hissedip endişe yaşayanlar için "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorularının yanıtlarını derledik. İşte, 30 Nisan 2024 Türkiye'de yaşanan son depremlerin merkez üssü ve büyüklüğü...
Deprem ülkesi olan Türkiye'de gün içerisinde birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan son depremler ise Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın çalışmaları ile duyuruluyor. İşte, 30 Nisan 2024 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi ile "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorularının yanıtı haberimizde...
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 07:14'te Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 1.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.95 km olarak kaydedildi.
AKDENİZ 4.0 İLE SALLANDI
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; saat 06:43'te Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Depremin derinliği 6.62 km olarak ölçüldü.
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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