Deprem ülkesi olan Türkiye'de gün içerisinde birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan son depremler ise Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın çalışmaları ile duyuruluyor. İşte, 30 Nisan 2024 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi ile "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorularının yanıtı haberimizde...