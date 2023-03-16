Depremde 4 kardeşini kaybeden astsubayın 'can dostlar' mesaisi

Kayıplarına rağmen çalışmanın kendine iyi geldiğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"En azından bir canlıya dokunabilmek, insanlara yardım etmek bana iyi geliyor. Acım bitmiyor, hafiflemiyor ama vicdanen daha rahat hissediyorum. Acım çok büyük bunun tarifi yok. İnsanlara, hayvanlara yardım etmek benim içimi rahatlatıyor. Vicdanen daha rahat hissediyorum. Kardeşlerim yaşasaydı, eminim mutlu olurlardı, benimle gurur duyarlardı.