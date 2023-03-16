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Depremde 4 kardeşini kaybeden astsubayın 'can dostlar' mesaisi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Osmaniye'de 4 kardeşini kaybeden Astsubay Kıdemli Çavuş Esra Kılıç, acısına rağmen görevinin başına dönerek sahipsiz hayvanlar için yürüttüğü mesaisine kaldığı yerden devam ediyor

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AA
  • Depremde 4 kardeşini kaybeden astsubayın 'can dostlar' mesaisi

    Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Esra Kılıç, 6 Şubat'taki depremlerde Rızaiye Mahallesi'nde ailesinin oturduğu 3 katlı evin yıkılması sonucu 4 kardeşini kaybetti.
  • Depremde 4 kardeşini kaybeden astsubayın 'can dostlar' mesaisi

    AA'nın haberine göre Kılıç, kardeşlerini toprağa verdikten sonra acısının taze olmasına rağmen, yeniden yaşama tutunmak ve kentteki çalışmalara katkı sağlamak amacıyla işine dönmeye karar verdi.
  • Depremde 4 kardeşini kaybeden astsubayın 'can dostlar' mesaisi

    Komutanlarının onayı ile görevine dönen Kılıç, jandarma ekiplerinin depremzedelere yönelik yardım faaliyetlerine katıldı.
  • Depremde 4 kardeşini kaybeden astsubayın 'can dostlar' mesaisi

    Sonraki süreçte Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ndeki mesaisine kaldığı yerden devam eden Kılıç, timdeki personelle kentin çeşitli noktalarına sahipsiz hayvanlar için mama bırakıyor.
  • Depremde 4 kardeşini kaybeden astsubayın 'can dostlar' mesaisi

    Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Esra Kılıç, depreme kızıyla evlerinde yakalandığını söyledi.
  • Depremde 4 kardeşini kaybeden astsubayın 'can dostlar' mesaisi

    Depremden sonra çocuğunu güvenli yere aldıktan sonra aynı kentte oturan ailesine ulaşmaya çalıştığını anlatan Kılıç, telefonda görüştüğü babasından evlerinin yıkıldığı haberini aldığını belirtti.
  • Depremde 4 kardeşini kaybeden astsubayın 'can dostlar' mesaisi

    Hemen ailesinin bulunduğu mahalleye gittiğini belirten Kılıç, "O sırada babam, annem ile kardeşlerimi enkazdan kurtarma telaşına girdi. Enkazı görünce şokla birlikte 'ne oluyor?' diye düşündüm. O an zaten şoka giriyorsun ve anlayamıyorsun. 
  • Depremde 4 kardeşini kaybeden astsubayın 'can dostlar' mesaisi

    Annem enkazdan sağ kurtulunca açıkçası kardeşlerimin de kurtulacağı hissine kapıldım ama kardeşlerim kurtulamadı. Kardeşlerime gün doğduğunda ulaştık ama bedenleri cansızdı" diye konuştu. Kılıç, kardeşlerini toprağa verdikten işinin başına döndüğünü dile getirdi.
  • Depremde 4 kardeşini kaybeden astsubayın 'can dostlar' mesaisi

    "ACIM ÇOK BÜYÜK BUNUN TARİFİ YOK"

    Göreve döndükten sonra depremzedelere yönelik yardım çalışmalarına katıldığını anlatan Kılıç, süreç içerisinde elinden gelen bütün gayreti gösterdiğini söyledi.
  • Depremde 4 kardeşini kaybeden astsubayın 'can dostlar' mesaisi

    Kayıplarına rağmen çalışmanın kendine iyi geldiğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

    "En azından bir canlıya dokunabilmek, insanlara yardım etmek bana iyi geliyor. Acım bitmiyor, hafiflemiyor ama vicdanen daha rahat hissediyorum. Acım çok büyük bunun tarifi yok. İnsanlara, hayvanlara yardım etmek benim içimi rahatlatıyor. Vicdanen daha rahat hissediyorum. Kardeşlerim yaşasaydı, eminim mutlu olurlardı, benimle gurur duyarlardı.
  • Depremde 4 kardeşini kaybeden astsubayın 'can dostlar' mesaisi

    Jandarma olarak her zaman görevimizin başındayız. 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Bu üniformayı giydiğim andan itibaren kendimi bir kenara bırakıp, tamamen nasıl bu üniformaya yakışır davranabilirim onun derdine düşüyoruz."
  • Depremde 4 kardeşini kaybeden astsubayın 'can dostlar' mesaisi
  • Depremde 4 kardeşini kaybeden astsubayın 'can dostlar' mesaisi

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