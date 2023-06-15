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Depremde dizlerinden aşağısını kaybeden genç, aylar sonra dalış yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazda kalarak dizlerinden aşağısını kaybeden 18 yaşındaki Abdurrahman Aydın, aylar sonra kendisine eşlik eden profesyonel ekiple yeniden dalış yaptı

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AA
  • Depremde dizlerinden aşağısını kaybeden genç, aylar sonra dalış yaptı

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlere Antakya ilçesindeki evinde yakalanan Aydın, annesi Betül Günyaşar ile yıkılan binanın enkazında kaldı.
  • Depremde dizlerinden aşağısını kaybeden genç, aylar sonra dalış yaptı

    AA'nın haberine göre ekiplerin çalışmasıyla enkazdan çıkarılan anne Günyaşar, tedavi için kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, oğlu Abdurrahman Aydın ise dizlerinden aşağısını kaybetti.
  • Depremde dizlerinden aşağısını kaybeden genç, aylar sonra dalış yaptı

    Afetten önce su altı dalış sporuna başlayan Aydın, yaşadığı büyük acıya rağmen bu tutkusundan vazgeçmedi. Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile ekibi, gencin azmine destek olmak için Samandağ ilçesi açıklarında ortak dalış etkinliği düzenledi.
  • Depremde dizlerinden aşağısını kaybeden genç, aylar sonra dalış yaptı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri ile Keldağ Dalış Merkezi dalgıçlarının da yer aldığı etkinlikte suya dalan Aydın, depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına denize karanfil bıraktı.
  • Depremde dizlerinden aşağısını kaybeden genç, aylar sonra dalış yaptı

    "DENİZDEYKEN HER ŞEYİN ENGELSİZ OLDUĞUNU ANLADIM"

    Abdurrahman Aydın, taburcu olduktan sonra, annesi, anneannesi ve dedesinin ölüm haberlerini aldığını söyledi.
  • Depremde dizlerinden aşağısını kaybeden genç, aylar sonra dalış yaptı

    Dalış sporuyla ilgili hedeflerinden dizlerinden aşağısını kaybetmesine rağmen vazgeçmediğini vurgulayan Aydın, "Hepimiz bir engelli adayıyız. Depremden önce dalış yapıyordum, yapmaya devam edeceğim. Denizdeyken her şeyin engelsiz olduğunu anladım. İyi bir dalış yaptık, teşekkür ediyorum" dedi.
  • Depremde dizlerinden aşağısını kaybeden genç, aylar sonra dalış yaptı

    Tahsin Ceylan da herkesin engelli adayı olduğunu belirterek, "Dilerim ki mavi sular her zaman Abdurrahman'a özgürlük getirir. Biz de her zaman ve her şartta onun yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
  • Depremde dizlerinden aşağısını kaybeden genç, aylar sonra dalış yaptı

    Gencin hem karada hem de denizde daha rahat hareket edebilmesi için protez bacağa ihtiyacı olduğunu dile getiren Ceylan, bu konuda destek beklediklerini sözlerine ekledi.

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