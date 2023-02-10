Deprem bölgelerindeki en büyük ihtiyaçlardan biri de ilaç ve tıbbi malzeme oldu. Bu ihtiyacı karşılamak için eczacılar seferber oldu. Türk Eczacıları Birliği 81 ilden gelen eczacıların bağışladığı ilaçlarla 5 ilde konteyner eczane kurdu. Gezici tır eczane ile de ilaç yardımı yapılıyor.