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Depremin vurduğu 5 ilde konteyner eczane kuruldu! Konteyner eczane nerede, hangi illerde? İlaçlar ücretsiz mi?

Deprem bölgelerindeki en büyük ihtiyaçlardan biri de ilaç ve tıbbi malzeme oldu. Bu ihtiyacı karşılamak için eczacılar seferber oldu. Türk Eczacıları Birliği (TEB), 81 ilden gelen eczacıların bağışladığı ilaçlarla 5 ilde konteyner eczane kurdu. Gezici tır eczane ile de ilaç yardımı yapılıyor. Konumların her gün güncellediği deprem bölgelerinde vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Peki tır eczane ve konteyner eczaneler nerede, hangi illerde var, konumu ne? İlaçlar ücretsiz mi?

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  • Depremin vurduğu 5 ilde konteyner eczane kuruldu! Konteyner eczane nerede, hangi illerde? İlaçlar ücretsiz mi?

    15 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği korkunç depremde son açıklamalara göre 60 binden fazla vatandaş yaralandı. Türk Eczacıları Birliği (TEB), yaralı vatandaşlara en hızlı şekilde yardım sağlamak amacıyla 5 ilde 'tır eczane ve konteyner eczaneler' kurdu.
  • Depremin vurduğu 5 ilde konteyner eczane kuruldu! Konteyner eczane nerede, hangi illerde? İlaçlar ücretsiz mi?

    Deprem bölgelerindeki en büyük ihtiyaçlardan biri de ilaç ve tıbbi malzeme oldu. Bu ihtiyacı karşılamak için eczacılar seferber oldu. Türk Eczacıları Birliği 81 ilden gelen eczacıların bağışladığı ilaçlarla 5 ilde konteyner eczane kurdu. Gezici tır eczane ile de ilaç yardımı yapılıyor.
  • Depremin vurduğu 5 ilde konteyner eczane kuruldu! Konteyner eczane nerede, hangi illerde? İlaçlar ücretsiz mi?

    Türk Eczacıları Birliği (TEB), depremzedelere ilaç ve tıbbi malzeme desteği yapmaya başladı. TEB tarafından 5 ilde birden fazla noktaya 24 saat hizmet verecek "tır eczane ve konteyner eczaneler" kuruldu. Tır eczane ve konteyner eczaneler kesintisiz hizmet vermeye başladı.
  • Depremin vurduğu 5 ilde konteyner eczane kuruldu! Konteyner eczane nerede, hangi illerde? İlaçlar ücretsiz mi?

    Mobil eczanelerde 81 ildeki eczacılar tarafından bağışlanan afet bölgelerinde en çok ihtiyaç duyulan ila ve medikal malzemeler yer alıyor. Kronik hastaları olan depremzedeler de ilaçlarına mobil eczanelerden ulaşabilir.
  • Depremin vurduğu 5 ilde konteyner eczane kuruldu! Konteyner eczane nerede, hangi illerde? İlaçlar ücretsiz mi?

    Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney şu açıklamalarda bulundu:

    "Öncelikle olarak ağrı kesiciler, ateş düşürücüler, yaralanmalarda kullanılan kremler, serumlar, hastaların kronik hastalıklarda kullanmış oldukları ilaçlar var tansiyon ilaçları gibi. Bebek bezleri var ve ilaçların hepsi ücretsiz olarak vatandaşlarımıza ulaştırılmaktadır."

    Birliğin Türkiye Diyabet Vakfıyla hazırladığı mobil diyabet karavanı da afet bölgesinde gezerek uzmanlarla hastalara insülin desteği sağlayacak.
  • Depremin vurduğu 5 ilde konteyner eczane kuruldu! Konteyner eczane nerede, hangi illerde? İlaçlar ücretsiz mi?

    KONTEYNER ECZANELER HANGİ İLLERDE VAR?

    Kahramanmaraş merkezde 1

    Afşin'de 1

    Hatay İskenderun'da 1

    Gaziantep İslahiye'de 1

    Malatya merkezde 3

    Adıyaman merkezde 1

    KONTEYNER ECZANELER NEREDE?

    - Kahramanmaraş Merkez: Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim ek hizmet binası, Onikişubat

    - Kahramanmaraş Afşin: Pınarbaşı, Afşinbey Caddesi

    - Hatay İskenderun: Yeni Devlet Hastanesi Bahçe Girişi, Nizamiye yanı

    - Gaziantep Islahiye: İtfaiye Meydanı

    - Malatya Merkez: Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesi, Battalgazi Devlet Hastanesi bahçesi (Eczacı Odası Çadır Eczane) ve Turgut Özal Tıp Merkezi Hastanesi bahçesi (Eczacı Odası Çadır Eczane)

    Adıyaman Merkez: Adıyaman 1 nolu Sağlık Ocağı yanı.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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