DEPREM BÖLGESİ TIBBİ İHTİYAÇ LİSTESİ

Enkaz altından çıkarılan vatandaşlar için sağlık ekipleri hazırda bekliyor. Deprem bölgelerinde sarsıntıya dayanamayıp yıkılan hastane binalarının ardından pek çok tıbbi gereç eksikliği yaşanıyor. Durumu ağır olan pek çok hasta ambulans uçaklarla İstanbul ve Ankara'ya sevk ediliyor.

Depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşlar tüm illerden yiyecek, giyecek, ısıtıcı, battaniye ve daha pek çok gerekli eşyanın olduğu yardım kolilerini afet bölgelerine yolluyor.

Bunun yanı sıra sağlık kuruluşlarından tıbbi malzeme ve ilaç yardımı beklendiği de belirtildi.