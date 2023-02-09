Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem bölgesi tıbbi ihtiyaç listesi: Afet bölgesine gönderilmesi gereken sağlık malzemeleri nelerdir?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem 10 ilde etkisini göstererek büyük bir felakete neden oldu. Depremin dördüncü gününde arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Göçük altından kurtarılan insanların, çocukların ve bebeklerin görüntüleri ise tüm ülkeye umut olurken tüm ülkece yardım seferberliği devam ediyor. Deprem bölgesinde bulunan depremzedeler için tıbbı malzemeye ihtiyaç duyuluyor. Ülkenin dört bir yanından ellerinden geleni yapmak isteyen vatandaşlar ise deprem bölgesine gönderilmesi gereken sağlık malzemeleri nelerdir? sorusunu araştırıyor. İşte deprem bölgesi tıbbi ihtiyaç malzemeler listesi…

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Deprem bölgesi tıbbi ihtiyaç listesi: Afet bölgesine gönderilmesi gereken sağlık malzemeleri nelerdir?

    Yaşanan yıkıcı depremin ardından dünyanın dört bir yanından kurtarma ekipleri, yaşam belirtisi gördükleri yerlerde, beton yığınlarının altından sağ kalanları kurtarabilmek için durmaksızın çalışıyor. Dördüncü günde kazı, arama kurtarma ve tıbbi çalışmalar sürüyor. Binlerce görevli, binlerce gönüllü vatandaş depremzedeler için seferber olmuş durumda. Afet bölgelerinde enkaz altından çıkarılanlar için tıbbi destek çağrısında bulunuluyor. Uzmanların ve doktorlarında birçok seferde çağrıda bulundukları deprem bölgelerinde gerekli olan tıbbi ihtiyaçlar neler? Deprem bölgelerine sağlık malzemesi ne gönderilmeli? İşte deprem bölgesi tıbbi ihtiyaç malzemeler listesi
  • Deprem bölgesi tıbbi ihtiyaç listesi: Afet bölgesine gönderilmesi gereken sağlık malzemeleri nelerdir?

    DEPREM BÖLGESİ TIBBİ İHTİYAÇ LİSTESİ

    Enkaz altından çıkarılan vatandaşlar için sağlık ekipleri hazırda bekliyor. Deprem bölgelerinde sarsıntıya dayanamayıp yıkılan hastane binalarının ardından pek çok tıbbi gereç eksikliği yaşanıyor. Durumu ağır olan pek çok hasta ambulans uçaklarla İstanbul ve Ankara'ya sevk ediliyor.

    Depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşlar tüm illerden yiyecek, giyecek, ısıtıcı, battaniye ve daha pek çok gerekli eşyanın olduğu yardım kolilerini afet bölgelerine yolluyor.

    Bunun yanı sıra sağlık kuruluşlarından tıbbi malzeme ve ilaç yardımı beklendiği de belirtildi.
  • Deprem bölgesi tıbbi ihtiyaç listesi: Afet bölgesine gönderilmesi gereken sağlık malzemeleri nelerdir?

    İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası Başkanı Nezih Barut, Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyaç listesi gönderdiğini belirtmişti.

    'TİTCK’dan gelen ihtiyaç listesi doğrultusunda hazırlıklarımızı yaptık. Liste güncelleniyor. Bütün kamyonlar Adana Seyhan Devlet Hastanesi’nde toplanacak. Bölgeye sürekli ilaç akışı olacak. İlaç üreticileri olarak ayrı ayrı hareket etmiyoruz.'
  • Deprem bölgesi tıbbi ihtiyaç listesi: Afet bölgesine gönderilmesi gereken sağlık malzemeleri nelerdir?

    DEPREM BÖLGESİNE GEREKEN İLAÇLAR NELERDİR?

    Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen listeye göre:

    - Ağrı kesici

    - Yara pomadı

    - Antibiyotik

    - Serumlar
  • Deprem bölgesi tıbbi ihtiyaç listesi: Afet bölgesine gönderilmesi gereken sağlık malzemeleri nelerdir?

    DEPREM BÖLGESİNE GEREKEN TIBBİ MALZEMELER

    Tetanoz aşısı

    Analjezikler

    Yara dikiş gereçleri

     

    Kan ısıtma cihazları

    Ventilatör

    İğneler

    Gazlı bez

    Yara bakım geri

    Çeşitli boylarda ateller

    Antibiyotikler

    Antialerjikler

    Kolonyalı mendil

    Oksijen tüpü

    Alçı

    Esnek Sargı

    Sında

    Isıölçer

    Serum

    Kan
  • Deprem bölgesi tıbbi ihtiyaç listesi: Afet bölgesine gönderilmesi gereken sağlık malzemeleri nelerdir?

    Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın paylaşımına göre yaralanmaların %57'lik oranı kol ve bacak, %17'si baş, %8'i göğüs, %5'i omuz, %4'ü bel, %3'ü sırt ve %2'si kalçadan gerçekleşiyor. Geri kalan %1 batın, %0,6 boyun, %0,6 omurga ve %0,2 tüm bedeni kapsıyor.
  • Deprem bölgesi tıbbi ihtiyaç listesi: Afet bölgesine gönderilmesi gereken sağlık malzemeleri nelerdir?
  • Deprem bölgesi tıbbi ihtiyaç listesi: Afet bölgesine gönderilmesi gereken sağlık malzemeleri nelerdir?

    Yaralanmaların %47'si ezik, %26'sı kesik ya da yırtık, %15'i kırık, %12'si cam kesiği ve geri kalan %1'i ağır yaralanma, yanık, delinme olarak belirtiliyor. Gönderilen çadırların yeterli gelmediği, tıbbi yardım için de çadıra ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.
  • Deprem bölgesi tıbbi ihtiyaç listesi: Afet bölgesine gönderilmesi gereken sağlık malzemeleri nelerdir?

    DEPREM BÖLGESİNDE İLAÇLAR ÜCRETSİZ OLDU!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı deprem bölgesindeki vatandaşların yararlanması için sağlık hizmetleri kurallarında yeni tedbirler alındığını duyurdu. Açıklanan yeni tedbirler doğrultusunda ilaç reçetelerinden katılım payı alınmayacak. Afet bölgesinde bulunan kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına yapılan müracaatları da muayene katılım payından muaf tutulacaklar.
  • Deprem bölgesi tıbbi ihtiyaç listesi: Afet bölgesine gönderilmesi gereken sağlık malzemeleri nelerdir?

    Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    Afet bölgesinde ikameti bulunan Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki kişilerin, sağlık raporu karşılığında alınacak ilaç ve sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin bir defaya mahsus olarak Sağlık Uygulama Tebliği kuralı kapsamında reçetesiz olarak temin edilmesi,

    Afet bölgesinde bulunan Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına yapılan müracaatlarında muayene katılım payından muaf tutulması,

    "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" kapsamında Kurumumuz ile sözleşmeli olan eczanelerden ve/veya “Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşme” kapsamında Kurumumuz ile sözleşmeli olan merkezlerden ayaktan veya sağlık raporuna istinaden kullanacakları ilaç ve/veya sürekli kullanılan tıbbi malzemeler için ilaç, reçete ve tıbbi malzeme katılım paylarının alınmaması,

    06.02.2023 tarihi öncesinden kaynaklanan ve henüz tahsil edilmemiş muayene katılım paylarının daha sonra tahsil edilmek üzere ertelenmesi,

    05.02.2023 tarihine kadar afet bölgesinde ikameti bulunan vatandaşların Kurumla sözleşmeli eczane/merkezlerden temin edilmiş ilaçları veya tıbbi malzemelerinin bitiş tarihlerinin 06.02.2023 tarihi olacak şekilde düzenlenerek kişilerin ilaç ve tıbbi malzeme temin etmelerinin sağlanması,

    Afet bölgesinde bulunan Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında (eczane/merkezler) zorunlu IP uygulamasının kaldırılması,

    Afet bölgesinde faaliyet gösteren tüm sağlık hizmeti sunucularının Ocak-Şubat 2023 dönemlerine ait fatura/reçete teslim süresi ile son günü 31/03/2023 tarihinden öncesi olan itirazlar ile itiraz değerlendirme komisyonuna ilişkin sürelerin 31/03/2023 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatılması hususlarına ilişkin gerekli düzenlemeler yapılmış olup işlemler bu kapsamda yürütülecektir.”

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.