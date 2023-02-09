AFAD deprem bölgesi için acil ihtiyaç listesini paylaştı!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından can kaybı ve yaralı sayıları AFAD tarafından açıklanıyor. Afet bölgelerinde battaniyeden ısıtıcıya, kuru gıdadan bebek bezine birçok ürüne ihtiyaç duyulurken vatandaşlar "Deprem bölgesine ne gönderilir, deprem bölgesinde hangi malzemelere ihtiyaç var?" sorularına yanıt arıyor. İşte, AFAD tarafından yayınlanan deprem ihtiyaç listesi...