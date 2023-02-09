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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AFAD deprem bölgesi için acil ihtiyaç listesini paylaştı!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki yıkıcı deprem 10 ilde can kayıplarına neden oldu. Afet bölgelerinde binlerce yaralı bulunurken arama kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. AFAD deprem bölgeleri için acil ihtiyaç listesini paylaştı. İşte, AFAD deprem bölgesi acil ihtiyaç listesi...

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  • AFAD İHTİYAÇ LİSTESİ | Deprem bölgesine ne gönderilir? Deprem bölgesinde hangi malzemelere ihtiyaç var?

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından can kaybı ve yaralı sayıları AFAD tarafından açıklanıyor. Afet bölgelerinde battaniyeden ısıtıcıya, kuru gıdadan bebek bezine birçok ürüne ihtiyaç duyulurken vatandaşlar "Deprem bölgesine ne gönderilir, deprem bölgesinde hangi malzemelere ihtiyaç var?" sorularına yanıt arıyor. İşte, AFAD tarafından yayınlanan deprem ihtiyaç listesi...
  • AFAD İHTİYAÇ LİSTESİ | Deprem bölgesine ne gönderilir? Deprem bölgesinde hangi malzemelere ihtiyaç var?

    AFAD ÖNCELİKLİ YARDIM LİSTESİ

    AFAD açıklamasında "Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz." ifadelerine yer verdi. 
  • AFAD İHTİYAÇ LİSTESİ | Deprem bölgesine ne gönderilir? Deprem bölgesinde hangi malzemelere ihtiyaç var?

    AFAD İHTİYAÇ LİSTESİ

    İşte AFAD'ın paylaştığı öncelikli ihtiyaç listesi;

    - Elektrikli ısıtıcı

    - Büyük-küçük tüp

    - Odun sobası, odun, kömür sobası

    - Cep ısıtıcısı, powerbank, jeneratör

    - Çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont
  • AFAD İHTİYAÇ LİSTESİ | Deprem bölgesine ne gönderilir? Deprem bölgesinde hangi malzemelere ihtiyaç var?

    - Kadın-erkek iç giyim ve çorap

    - Kadın-erkek ayakkabı

    - Kadın-erkek polar

    - Kadın-erkek içlik

    - Yağmurluk - panço

    - Uyku tulumu - yastık,

    - Yatak ve nevresim takımı
  • AFAD İHTİYAÇ LİSTESİ | Deprem bölgesine ne gönderilir? Deprem bölgesinde hangi malzemelere ihtiyaç var?

    - Tek kullanımlık tabak- bardak- çatal-kaşık

    - Tava-ketıl

    - Kavurma- barbunya - peynir - konserve

    - Çay-kahve

    - Kaşar-peynir-zeytin

    - Su-ekmek-hazır gıda

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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