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CİMER deprem hattı sorgulama: CİMER deprem hattı sorgulama nedir? Deprem acil başvurusu nasıl yapılır?

6 Şubat Salı günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 10 ili etkileyen deprem haberleriyle tüm ülke yasa boğuldu. Binlerce vatandaş hayanı kaybederken hala göçük altında kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar bulunuyor. Bu süreçte yakınlarından haber allamayan kişiler için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, CİMER'de "Deprem acil" başlığının kullanıma hazır hale getirildiğini bildirdi. Peki, CİMER deprem hattı sorgulama nedir? Deprem acil başvurusu nasıl yapılır?

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  • CİMER deprem hattı sorgulama: CİMER deprem hattı sorgulama nedir? Deprem acil başvurusu nasıl yapılır?

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, CİMER'de 'Deprem acil' hizmetinin kullanıma hazır olduğunu açıkladı. Vatandaşların haber alamadıkları yakınlarına ulaşmak için kullanabilecekleri uygulama hakkında araştırmalar başladı. Peki CİMER deprem hattı sorgulama nedir? Deprem acil başvurusu nasıl yapılır? İşte CİMER deprem hattı sorgulama ekranı…
  • CİMER deprem hattı sorgulama: CİMER deprem hattı sorgulama nedir? Deprem acil başvurusu nasıl yapılır?

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, devletin tüm kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

    Paylaşımda aynı zamanda, CİMER'de "Deprem acil" başlığının kullanıma hazır halde olduğu ifadeleri yer aldı. İhbarda bulunmak isteyen vatandaşlar arama motorlarına yöneldi.
  • CİMER deprem hattı sorgulama: CİMER deprem hattı sorgulama nedir? Deprem acil başvurusu nasıl yapılır?

    CİMER DEPREM HATTI NEDİR?

    CİMER Deprem Hattı, deprem nedeniyle yakınlarına ulaşamayan vatandaşlar için oldukça önemli bir uygulama. Sevdiklerine ulaşamayan, onlardan haber alamayanlar bu uygulama üzerinden ihbarda bulunabilecekler.
  • CİMER deprem hattı sorgulama: CİMER deprem hattı sorgulama nedir? Deprem acil başvurusu nasıl yapılır?

    CİMER DEPREM ACİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    'Deprem Acil' sistemini kullanmak için için telefonlara ücretsiz olarak indirilebilen CİMER mobil uygulaması ya da web üzerinden cimer.gov.tr yolunu izleyerek ulaşılabiliyor.

    e-Devlet bilgileriyle de 'Deprem Acil' sistemine giriş yapılabiliyor. Vatandaşlar bu sayede yaşanan deprem ile ilgili acil başvurularında bulunabiliyor.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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