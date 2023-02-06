AKUT'A ÜYE OLMA ŞARTLARI NE?

AKUT üyelik şartlarını şu şekilde açıklamıştır;

1.Dernek merkezimizde yapılacak olan Gönüllü Tanışma Toplantımıza katılmak.

Tanışma Toplantısında katılımcı sayısı 40 kişi ile sınırlı olduğundan, kontenjanımız dolmuştur. Bu nedenle katılım müracaatları geçici süre durdurulmuştur. Bir sonraki ay yapılacak tanışma toplantısına katılmak isteyen adaylar, tekrar belirtilecek link üzerinden başvuru formlarını doldurabilirler.

AKUT Merkez, Büyükdere Caddesi, No:120, Esentepe-Şişli-İstanbul

2. Aşamalı seminer/oryantasyon programını tamamlamak.

Tanışma toplantımıza katılan kişilere seminer/oryantasyon programımızın tarihleri mail yoluyla bildirilecektir.

3.Aşağıdaki belgeleri hazırlamak.

Belgelerin asılları olmalıdır, fotokopi kabul edilmez ve seminer/oryantasyon programını tamamlayanlar getirebilirler.

İkametgah Belgesi (Muhtarlık veya E-Devlet'ten barkodlu olarak alınmalı)

Nüfus cüzdan sureti (Nüfus müdürlüğü, muhtarlık veya E-Devlet'ten barkodlu olarak alınmalı)

Sabıka Kaydı (Savcılık veya E-Devlet'ten barkodlu olarak alınmalı)

Kan grubu belgesi

1 adet vesikalık fotoğraf

(Belgeleri Dernek merkezimize getirdiğinizde form da doldurmanız istenecektir.)

4.Mülakat

Sizleri daha yakından tanımak ve görev almak istediğiniz birime yönlendirebilmek için yapılacak mülakatın tarihi, yukarıdaki işlemlerin ardından gönüllü adaylarımıza bildirilecektir.

5.Birim seçmek. (Birim seçtikten sonra birim sorumlusuna yönlendirilmeniz ile gönüllük süreciniz başlamış olur.)