Kahramanmaraş deprem dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Deprem büyük bir yıkıma neden olurken görüntüler can yaktı. Deprem için ise neredeyse tüm ülkede arama kurtarma ve yardım kampanyaları devam ediyor. 10 ilin etkilendiği depremde hasar gören pek çok yer konusunda incelemeler sürüyor. Afet bölgelerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailelere verilecek destek paketi hakkında açıklamada bulundu.