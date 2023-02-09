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Depremzedelere başvurusuz 10 bin TL yardım! Deprem destek ödemesi ne zaman, kimlere verilecek ve nasıl alınır?

Tüm ülkeyi yasa boğan deprem haberlerinden sonra yardım seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Ülkenin dört bir yanından yardım çalışması son hız devam ederken Erdoğan’dan deprem bölgesindeki vatandaşlara 10 bin TL destek yapılacağını duyurdu. Açıklamanın akabinde "10 bin TL deprem destek ödemesi ne zaman, kimlere verilecek ve nasıl alınır?" sorusu araştırılıyor.

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  • Depremzedelere başvurusuz 10 bin TL yardım! Deprem destek ödemesi ne zaman, kimlere verilecek ve nasıl alınır?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada depremlerden etkilenen ailelere destek ödemesi yapacaklarını belirtti. Deprem destek ödemelerine ilişkin detaylar belli oldu. 10 bin TL deprem yardım ödemesi nasıl alınacak ve ne zaman, kimlere verilecek? İşte detaylar…
  • Depremzedelere başvurusuz 10 bin TL yardım! Deprem destek ödemesi ne zaman, kimlere verilecek ve nasıl alınır?

    Kahramanmaraş deprem dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Deprem büyük bir yıkıma neden olurken görüntüler can yaktı. Deprem için ise neredeyse tüm ülkede arama kurtarma ve yardım kampanyaları devam ediyor. 10 ilin etkilendiği depremde hasar gören pek çok yer konusunda incelemeler sürüyor. Afet bölgelerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailelere verilecek destek paketi hakkında açıklamada bulundu.
  • Depremzedelere başvurusuz 10 bin TL yardım! Deprem destek ödemesi ne zaman, kimlere verilecek ve nasıl alınır?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi Kahramanmaraş'a gitti. Depremden etkilenen aileler için deprem destek ödemesi yapılacağını duyurdu.
  • Depremzedelere başvurusuz 10 bin TL yardım! Deprem destek ödemesi ne zaman, kimlere verilecek ve nasıl alınır?

    DEPREM DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR, KAÇ TL?

    Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu’ndaki çadır kentte açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailelere yapılacak deprem destek ödemesinin 10 bin TL olduğunu belirtti.

    Yapılan açıklamada 49 bin 133 kişinin yaralandığı ve 6 bin 444 binanın yıkıldığı ifade edildi.

    Deprem sonrası hasar incelemeleri ve arama kurtarma çalışmalara devam ediyor.
  • Depremzedelere başvurusuz 10 bin TL yardım! Deprem destek ödemesi ne zaman, kimlere verilecek ve nasıl alınır?

    10 BİN TL DEPREM YARDIMI ÖDEMESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

    Kahramanmaraş'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hasar gören yerlerde incelemelerde bulundu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu’ndaki çadır kentte yaptığı açıklamada; depremde 8 bin 574 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
  • Depremzedelere başvurusuz 10 bin TL yardım! Deprem destek ödemesi ne zaman, kimlere verilecek ve nasıl alınır?

    Depremde 49 bin 133 kişinin yaralandığını duyuran Erdoğan 6 bin 444 binanın da yıkıldığını söyledi.

    Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ailelere 10'ar bin lira destek verileceğini belirtti.

    Yardımın en kısa sürede depremden etkilenen vatandaşların hesabına yatacağı belirtilerek net tarih verilmedi.
  • Depremzedelere başvurusuz 10 bin TL yardım! Deprem destek ödemesi ne zaman, kimlere verilecek ve nasıl alınır?

    10 BİN LİRA YARDIM NASIL ALINIR?

    10 bin lira yardım parası depremde zarar gördüğü tespit edilen ailelerin hesabına yatırılacak.
  • Depremzedelere başvurusuz 10 bin TL yardım! Deprem destek ödemesi ne zaman, kimlere verilecek ve nasıl alınır?

    10 BİN TL YARDIM NE ZAMAN, KİMLERE VERİLECEK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hasar tespitinin ardından 10 biner lira ailelere ulaştıracağız. Bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz." ifadelerini kullandı.

     

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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